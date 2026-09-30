“Më i dëmshëm se Dick Marty”, Greiçevci akuzon Williamsonin për gënjeshtra: Duhet të tregojë a mashtroi vetë apo e nxiti dikush tjetër
Lirim Greiçevci, pjesë e ekipit mbrojtës të Hashim Thaçit, ka reaguar ndaj deklaratave të ish-prokurorit Clint Williamson i cili deklaroi se “Kosova nuk e përgatiti publikun për vendimin ndaj Thaçit”. Greiçevci, nëpërmjet një postimi, e ka cilësuar Williamsonin si “më të dëmshëm se Dick Marty”, duke thënë se ish-prokurori kishte deklaruar në një konferencë për…
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Lirim Greiçevci, pjesë e ekipit mbrojtës të Hashim Thaçit, ka reaguar ndaj deklaratave të ish-prokurorit Clint Williamson i cili deklaroi se “Kosova nuk e përgatiti publikun për vendimin ndaj Thaçit”.
Greiçevci, nëpërmjet një postimi, e ka cilësuar Williamsonin si “më të dëmshëm se Dick Marty”, duke thënë se ish-prokurori kishte deklaruar në një konferencë për media në Bruksel se hetimet e tij kishin “vërtetuar përgjithësisht” akuzat e raportit të Martyt.
Sipas Greiçevcit, Williamson kishte deklaruar gjithashtu se trafikimi i organeve kishte ndodhur në disa raste të kufizuara dhe se kishte përgatitur një aktakuzë, e cila, sipas tij, vetëm priste formimin e një gjykate.
Tutje, Greiçevci thotë se dokumentacioni i hetimeve të Williamsonit, të cilin e kanë shqyrtuar ekipet mbrojtëse, nuk dëshmonte përfundimet që kishte deklaruar ish-prokurori.
“Paska folur sërish ky prokurori mashtrues, Clint Williamson. Ai është më i dëmshëm se Dick Marty. Pasi u mor me hetimin e raportit të këtij të fundit, për gati tri vite, doli në konferencë shtypi në Bruksel dhe gënjeu se i kishe “vërtetuar përgjithësisht” akuzat në raportin e Martyt. Gënjeu edhe më zi, duke thënë se trafikimi me organe kishte ndodhur në disa raste të kufizuara, të cilat mund të numëroheshin “në gishta të duarve”, dmth jo më shumë se dhjetër raste. Gënjeu gjithashtu se e kishte të gatshme një aktakuzë dhe se vetëm po priste formimin e një gjykateje. Si e dimë që gënjeu Williamson? Ekipet mbrojtëse kanë parë dokumentacionin e tij që ka lënë prapa ai. Ai nuk kishte vërtetuar asgjë, aq më pak trafikim organesh. Aktakuza e tij fantome nuk u dorëzua as nuk u konfirmua asnjëherë. Ai i hetoi ngjarjet e pasluftës në Kosovë. Trupi gjykues, edhe ashtu, i hodhi poshtë të gjitha akuzat pas 20 qershor 1999″, ka shkruar Greiçevci.
Greiçevci thotë gjithashtu se Williamson kishte hetuar ngjarjet e pasluftës në Kosovë dhe se trupi gjykues kishte hedhur poshtë akuzat që lidhen me periudhën pas 20 qershorit 1999.
Ai ka përmendur edhe ish-prokurorin David Schwendiman, për të cilin ka thënë se kishte refuzuar të vepronte mbi bazën e deklarimeve të Williamsonit.
“Prokurori i ndershëm që erdhi pas tij, David Schwendiman, refuzoi të lëvizte bazuar në gënjeshtrat e Williamson. Integritetin e tij prokurorial, Schwendiman e pagoi me shkarkim nga detyra. Pas tij erdhi një tjetër prokuror mashtrues, Jack Smith, i cili hartoi një aktakuzë krejt tjetër. Gënjeshtrat e Williamson u përdorën si grep për t’ia imponuar Kosovës një strukturë gjyqësore jashtë vendit, nën kërcënimin e formimit të saj nga OKB. Kosova duhet të kërkojë përgjegjësi nga ky mashtrues. Ai duhet të na tregojë se a mashtroi vetë, apo e nxiti dikush tjetër të mashtrojë”, ka shkruar ai.