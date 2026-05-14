Me BIK-un a me Vetëvendosjen? Nga BIK-u konfirmohet se udhëzimi që ndalon imamët të futen në lista politike është në fuqi
Lajmi.net dje ka raportuar se si kandidimi i hoxhë Osman Musliu për deputet mund të jetë problem dhe në kundërshtim me një vendim të marrë nga Bashkësia Islame e Kosovës vitin e kaluar. Më saktësisht BIK-u pati marrë vendim që anëtarët e Bashkësisë Islame të mos kandidojnë nëpër parti politike, e aq më pak të…
Lajme
Lajmi.net dje ka raportuar se si kandidimi i hoxhë Osman Musliu për deputet mund të jetë problem dhe në kundërshtim me një vendim të marrë nga Bashkësia Islame e Kosovës vitin e kaluar.
Më saktësisht BIK-u pati marrë vendim që anëtarët e Bashkësisë Islame të mos kandidojnë nëpër parti politike, e aq më pak të marrin pjesë nëpër organizime të fushatës elektorale.
E në lidhje me këtë, lajmi.net tentoi dje të marrë edhe një qëndrim nga BIK-u dhe hoxhë Musliu, por asnjëra palë nuk deshën të deklaroheshin.
Kurse zyrtari nga BIK Ramadan Shkodra ka konfirmuar se udhëzimi që ndalon kandidimin e imamëve në lista politike vazhdon të mbetet në fuqi.
Por sipas tij çdo vendim eventual për masa ndaj hoxhës Osman Musliu do të jetë kompetencë e Kryesisë së BIK-ut.
”Udhëzimi është në fuqi. A do të merren masa, është kompetencë e Kryesisë. Kur të mblidhet Kryesia, del me qëndrim”, tha Shkodra për RTV21./Lajmi.net/