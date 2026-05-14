Shoqërohet në polici një 32-vjeçare në Ferizaj, kanosi zyrtarin komunal në Instagram

14/05/2026 14:57

Një grua 32-vjeçare është shoqëruar nga Policia Rajonale e Ferizajt, pasi dyshohet se ka kanosur një zyrtar komunal përmes rrjetit social Instagram. Rasti, që sipas policisë ka ndodhur më 12 maj 2026, tashmë është proceduar për hetime të mëtejshme nga organet e drejtësisë.

Sipas njoftimit të Drejtorisë Rajonale të Policisë në Ferizaj, hetuesit e Sektorit Rajonal të Hetimeve kanë arritur të identifikojnë personin e dyshuar me inicialet A.B., 32 vjeçe, e cila dyshohet se ka dërguar mesazhe kërcënuese ndaj një zyrtari komunal përmes Instagramit.

Më 14 maj 2026, e dyshuara është shoqëruar në stacionin policor dhe është intervistuar në prani të avokatit mbrojtës, në përputhje me procedurat ligjore.

Lidhur me rastin është njoftuar prokurori i shtetit, i cili ka urdhëruar inicimin e procedurës së rregullt hetimore ndaj të dyshuarës për veprën penale “Kanosje”.

Policia nuk ka bërë të ditur identitetin e plotë të të dyshuarës apo të zyrtarit komunal të përfshirë në rast.

