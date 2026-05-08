“Me Albin Kurtin na bashkoi Kosova” – Peci bëhet i ‘gjallë’, s’e çeli gojën për mos kandidimin e Osmanit nga VV-ja dhe për largimet nga Guxo
Kryetari i Mitrovicës, Faton Peci, është bërë i ‘gjallë’. Ai ka shkruar në rrjete sociale për koalicionin me VV-në, duke theksuar se me Albin Kurtin e bashkoi Kosova. “Me Albin Kurtin na bashkoi Kosova. Nevoja që të ndalim projektet e ndarjes dhe copëtimit, për ta transformuar Kosovën në shtet me sovranitet.”, shkroi ndër të tjera…
Lajme
Kryetari i Mitrovicës, Faton Peci, është bërë i ‘gjallë’.
Ai ka shkruar në rrjete sociale për koalicionin me VV-në, duke theksuar se me Albin Kurtin e bashkoi Kosova.
“Me Albin Kurtin na bashkoi Kosova. Nevoja që të ndalim projektet e ndarjes dhe copëtimit, për ta transformuar Kosovën në shtet me sovranitet.”, shkroi ndër të tjera Peci.
Kryetari i Guxo kishte kohë që nuk kishte bërë ndonjë reagim politikë. Ai nuk u bë i ‘gjallë’ as për çështjen e Presidentit, as për përplasjet Kurti-Osmani dhe as për largimet e shumta nga partia e tij.
Postimi:
Me Albin Kurtin na bashkoi Kosova
Nevoja që të ndalim projektet e ndarjes dhe copëtimit, për ta transformuar Kosovën në shtet me sovranitet. Ajo për çka u bashkuam, nga kjo perspektivë, veçse u forcua.
Në këtë konstelacion forcash, jemi të palëkundur se me kë e shohim partneritetin për Kosovën.
Andaj, sot riafirmuam angazhimin dhe përkushtimin për Kosovën, duke nënshkruar koalicionin me VV, Alternativën dhe PSHDK-në.
Të palëkundur në parime, të palëkundur për Republikën e Kosovës.