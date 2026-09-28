Me 99 vota për miratohet Deklarata e Kuvendit për aktgjykimin e Speciales në Hagë
Deklaratën lidhur me aktgjykimin e Dhomave të Specializua Në Kuvendin e Kosovës, legjislatura e 11-të me radhë kanë votuar sot Deklaratën e Përbashkët të deputetëve të Kuvendit të Kosovës për aktgjykimin e Dhomave të Specializuara në Hagë. Me këtë rast pas votimit, kryetarja e Kuvendit, Albulena Haxhiu, ka deklaruar se është miratuar deklarata në lidhje…
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Deklaratën lidhur me aktgjykimin e Dhomave të Specializua
Në Kuvendin e Kosovës, legjislatura e 11-të me radhë kanë votuar sot Deklaratën e Përbashkët të deputetëve të Kuvendit të Kosovës për aktgjykimin e Dhomave të Specializuara në Hagë.
Me këtë rast pas votimit, kryetarja e Kuvendit, Albulena Haxhiu, ka deklaruar se është miratuar deklarata në lidhje me aktgjykimin.
“Me 99 vota për, asnjë kundër dhe asnjë abstenim”./Lajmi.net/