Me 99 vota për miratohet Deklarata e Kuvendit për aktgjykimin e Speciales në Hagë

Deklaratën lidhur me aktgjykimin e Dhomave të Specializua Në Kuvendin e Kosovës, legjislatura e 11-të me radhë kanë votuar sot Deklaratën e Përbashkët të deputetëve të Kuvendit të Kosovës për aktgjykimin e Dhomave të Specializuara në Hagë. Me këtë rast pas votimit, kryetarja e Kuvendit, Albulena Haxhiu, ka deklaruar se është miratuar deklarata në lidhje…

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28/09/2026 12:59

Deklaratën lidhur me aktgjykimin e Dhomave të Specializua

Në Kuvendin e Kosovës, legjislatura e 11-të me radhë kanë votuar sot Deklaratën e Përbashkët të deputetëve të Kuvendit të Kosovës për aktgjykimin e Dhomave të Specializuara në Hagë.

Me këtë rast pas votimit, kryetarja e Kuvendit, Albulena Haxhiu, ka deklaruar se është miratuar deklarata në lidhje me aktgjykimin.

“Me 99 vota për, asnjë kundër dhe asnjë abstenim”./Lajmi.net/

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