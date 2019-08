Mburrja e deputetit të LDK-së: Nuk u përmbushën dëshirat e atyre që deshën dështimin tonë

Përmes një shkrimi në Facebook ka thënë se pritjet e atyre që deshën ta shohin dështimin e LDK-së, nuk janë përmbushur.

Madje tha se Isa Mustafa u zgjodh në përputhje me statutin.

Ai ka cituar fjalët e Mustafës se do të ketë shumë hapësira për të rinjtë.

Ky është postimi i tij në Facebook:

Nuk u permbushen pritjet e atyre qe deshen te shohin deshtimin e LDK-se. Suksesshem dhe ne perputhje me rregullat statutare te partise, LDK-ja zgjodhi Kryetarin Isa Mustafa dhe Keshillin e Pergjithshëm.

Kryetari Mustafa, ne paraqitjen e pare pas marrjes se mandatit ka thene se LDK-ja do te fitoj garen nacionale dhe ka premtuar me shume hapsirë e mundesi per brezin e ri.

Dega e Prizrenit, ne Keshill do te perfaqesohet nga;

Anton Quni

Hatim Baxhaku

Haxhi Avdyli

Sadije Osaj Jakupi

Xhavit Ukaj dhe

Driton Selmanaj

Urime dhe na prifte e mbara! /Lajmi.net/