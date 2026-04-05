Mbrojtja kërkon lirimin e Hashim Thaçit
Në dosjen përfundimtare gjyqësore, mbrojtja e ish-presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi, i ka kërkuar Gjykatës Speciale ta shpallë të pafajshëm dhe ta lirojë menjëherë klientin e saj.
Në konkluzionin e kësaj dosjeje, avokati Mishetiq ka theksuar se Trupit Gjykues i kërkohet ta shpallë Thaçin të pafajshëm për të gjitha pikat e aktakuzës dhe të urdhërojë lirimin e tij të menjëhershëm.
Në dokument thuhet se, nëse megjithatë Trupi Gjykues vendos ta shqyrtojë çështjen e dënimit, Thaçit duhet t’i jepet lehtësim dënimi, me argumentimin se dënimi maksimal i mundshëm prej 15 vitesh është i panevojshëm.
“Në rast të ndonjë konflikti ndërmjet Ligjit dhe Kushtetutës, Kushtetuta mbizotëron. Rrjedhimisht, ky Trup Gjykues duhet të përcaktojë dënimin maksimal që ishte i paraparë me ligj në vitet 1998 dhe 1999”, thuhet në dosjen përfundimtare gjyqësore të dorëzuar nga mbrojtja e Thaçit.
Tutje në dosjen përfundimtare gjyqësore të mbrojtjes së Thaçit argumentohet se është e ndaluar në mënyrë kushtetuese që gjykata të shqiptojë një dënim më të madh se 15 vjet, edhe për krimet e së drejtës zakonore.
“Trupi Gjykues është i detyruar të marrë parasysh diapazonin e dënimeve në fuqi në kohën përkatëse dhe çdo diapazon tjetër më të mëvonshëm më të butë për veprën, të parashikuar nga ligjet e Kosovës, gjatë përcaktimit të dënimit që duhet t’i shqiptohet një personi të shpallur fajtor për një krim sipas së drejtës ndërkombëtare, në përputhje me Nenin 44(2)”, thuhet në dokument, ku mbrojtja e Thaçit përfshin Kodin Penal të ish-Jugosllavisë.
Për më tepër, Trupi Gjykues duhet ta marrë parasysh diapazonin e dënimit të zbatueshëm në kohën e kryerjes së veprës, prej 5 deri në 15 vjet, i cili njëkohësisht përbën diapazonin më të butë krahasuar me versionet e mëvonshme të Kodit Penal të Kosovës.
Gjithashtu, Trupi Gjykues duhet të marrë parasysh jurisprudencën bashkëkohore të Kosovës që lidhet me këtë vepër ose me të njëjtin konflikt të armatosur, gjatë përcaktimit të dënimit, thuhet ndër të tjera në dokument.
Avokati Mishetiq i kërkon Trupit Gjykues që “të marrë në konsideratë disa faktorë lehtësues”.
Aty, ai thekson ndër të tjera se “nuk do të kishte Dhoma të Specializuara të Kosovës, dhe as Zyrë të Prokurorit të Specializuar, po të mos ishin përpjekjet e Thaçit”.
Mishetiq përmend edhe dorëheqjen e Thaçit nga pozita e presidentit të Kosovës më 5 nëntor 2020 dhe dorëzimin e tij vullnetar në Gjykatën Speciale, duke shtuar se, sa ishte kreu i shtetit, Thaçi dha intervista të plota për Zyrën e Prokurorit të Specializuar.
Në dosjen përfundimtare, mbrojtja thekson se Trupi Gjykues ka dëgjuar prova të konsiderueshme se Thaçi ka bërë deklarata të rëndësishme në favor të bashkëjetesës paqësore të popujve.
“Thaçi u ka bërë thirrje shqiptarëve të mos kërkojnë hakmarrje ndaj fqinjëve të tyre serbë në verën e vitit 1999, për çka ai ka marrë vlerësim nga shumë dëshmitarë në këtë gjykim. Hill dëshmoi se Thaçi nuk ishte lloji i personit që do të kryente dhunë ndaj të tjerëve, ndërsa Covey dëshmoi në mënyrë të ngjashme”, thuhet tutje në dosjen përfundimtare të mbrojtjes.
Mbrojtja ka vënë në theks edhe respektimin e të gjitha urdhrave të gjykatës nga ana e Hashim Thaçit.
Aktgjykimi i shkallës së parë për katërshen e UÇK-së, me vendim të gjykatës, pritet rreth fundit të muajit maj.