Mbrojtja do të bëjë kërkesë për rrëzimin e akuzave në rastin e ish-krerëve të UÇK-së Pasi Prokuroria ka njoftuar se ka përfunduar paraqitjen e provave, ekipet mbrojtëse të Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Rexhep Selimit dhe Jakup Krasniqit, kanë njoftuar se do të dorëzojnë mocion për rrëzimin e akuzave në aktakuzë. “Në përputhje me Rregullën 130(1) të Rregullores për Procedurën dhe Provat para Dhomave të Specializuara të Kosovës (“Rregullorja”), Mbrojtja për…