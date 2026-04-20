Mblidhen sot shtatë komisione parlamentare
Komisioni për Arsim, shkencë, teknologji, inovacion, kulturё, rini dhe sport do të shqyrtojë vendimin e Qeverisë… për miratimin e Statutit të ri të universitetit publik “Hasan Prishtina”, në Prishtinë.
Komisioni për ekonomi, industri, ndërmarrësi dhe tregti, do të shqyrtojë raportin me amendamente të Projektligjit për regjistrin e pronarëve përfitues si dhe shqyrton Projektrezolutën për Raportin vjetor të Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare – ARKEP, për vitin 2022.
Komisioni për të drejtat dhe interesat e komuniteteve dhe kthim, do të shqyrtojë Projektligjin për performancën energjetike të ndërtesave me raport amendamente të Komisionit funksional për ekonomi, industri, ndërmarrësi dhe tregti.
Komisioni për të drejtat e njeriut, barazi gjinore, për persona të pagjetur, viktimat e dhunës seksuale të luftës dhe peticione, do të takohet me përfaqësuesit e Komisionit qeveritar për persona të zhdukur si edhe të Këshillit Koordinues të Familjarëve të Personave të Zhdukur, ku të ftuar janë edhe Andin Hoti dhe Ahmet Grajqevci.
Komisioni për mjedis, ushqim, bujqësi, planifikim dhe zhvillim, do të shqyrtojë kërkesën e banorëve të “Toukbahçes” në Prishtinë rreth tjetërsimit të disa burimeve ujore.
Komisioni për legjislacion, mandate, imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe mbikëqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupsionit, do t’i shqyrtojë disa projektligje. Ata po ashtu do të formojnë edhe grupin punues për Projektligjin për Gjykatën Administrative.
Ndërkaq, Komisioni për punë të jashtme dhe diasporë, do të takohet me Komisionin për punë të jashtme, siguri dhe mbrojtje të Senatit të Parlamentit të Republikës së Çekisë.