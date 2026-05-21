Mbledhja komemorative për Gashin, Osmani: S’do të largohet kurrë nga kujtesa jonë
Kandidatja e LDK-së për presidente, Vjosa Osmani foli në mbledhjen komemorative për profesorin Alush Gashi, i cili vdiq në moshën 75-vjeçare. Ajo u shpreh se Gashi ishte ndër njerëzit që besonte se shteti ndërohet me dije dhe me moral politik.
“Ai ishte ndër njerëzit që besonte se shteti ndërtohet me dije, me durim dhe mbi të gjitha me moral politik. Mori pjesë në procese e takime historike për vendin tonë. Kujtojmë karakterin e tij, qetësinë, besnikërinë ndaj idealeve. Ai ishte nga ata burra që kurrë nuk kërkonin lavdi për veten”, tha ajo.
Osmani tutje u shpreh se Alush Gashi nuk do të largohet asnjëherë nga kujtesa jonë.
“Ai nuk do të largohet kurrë nga kujtesa jonë. Do ta kujtojmë përherë profesor Alushin, njeriu që besojë se politika mbi të gjitha duhet t’i shërbejë dinjitetit, e mbi të gjitha Republikës”, tha Osmani.