​Punëtori që ra nga kulmi ku po punonte në Ferizaj, në gjendje të rëndë

Punëtori që ra nga kulmi derisa po punonte dje në vendpunishte në Ferizaj, është në gjendje të rëndë. Për gjendjen e tij detaje për KosovaPress ka dhënë drejtori i Intenzivës në QKUK, Shaqir Uka. Siç tha ai, pacienti ka arritur në Qendrën Emergjente, ku i është nënshtruar të gjitha ekzaminimeve mjekësore të nevojshme. Më pas,…

Lajme

21/05/2026 12:44

Punëtori që ra nga kulmi derisa po punonte dje në vendpunishte në Ferizaj, është në gjendje të rëndë.

Për gjendjen e tij detaje për KosovaPress ka dhënë drejtori i Intenzivës në QKUK, Shaqir Uka.

Siç tha ai, pacienti ka arritur në Qendrën Emergjente, ku i është nënshtruar të gjitha ekzaminimeve mjekësore të nevojshme.

Më pas, ai është transferuar në departamentin e Mjekimit Intensiv ku është duke qëndruar i shtrirë në shtrat me aparatura.

“Pacienti është rrëzuar nga lartësia, sipas Spitalit të Ferizajt është një lartësi prej 5-6 metrash. Fillimisht është dërguar në Qendrën Emergjente, ku ka bërë ekzaminimet mjekësore e më pas është transferuar tek Mjekimi Intensiv. Lëndimet janë serioze, është jashtë rrezikut për jetë”, tha ai për KP.

Sipas tij, lëndimet më të mëdha pacienti i ka marrë në pjesën e gjoksit.

Artikuj të ngjashëm

May 21, 2026

“As në tokë as në qiell, vend për shqiptarët nuk ka”...

May 21, 2026

Gjini nga Juniku: Bizneset vendore janë motori i ekonomisë së Kosovës

May 21, 2026

Merz propozon: Ballkani Perëndimor si vëzhgues në BE, Ukraina si anëtare...

May 21, 2026

Numër rekord: 274 alpinistë ngjiten në Everest për një ditë nga...

May 21, 2026

​“Xhevahir i qytetit të minatorëve”, Kurti përgëzon Trepçën për titullin kampion...

May 20, 2026

Pesë shtete të BE-së propozojnë modelin e anëtarësimit “hap pas hapi”...

Lajme të fundit

“Qenke martuar me burrë të martuar”, Alketa Vejsiu...

“As në tokë as në qiell, vend për...

Gjini nga Juniku: Bizneset vendore janë motori i ekonomisë së Kosovës

Merz propozon: Ballkani Perëndimor si vëzhgues në BE,...