Mbledhja e KQZ-së, Kurteshi kundër certifikimit të kandidatëve të Listës Serbe
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, po mban mbledhjen e radhës. Në këtë mbledhje, si pikë e rendit të ditës është edhe rekomandimi për certifikimin e kandidatëve të subjekteve politike të certifikuara për pjesëmarrje në zgjedhjet e 28 dhjetorit. Anëtari i VV-së në KQZ, Sami Kurteshi është shprehur kundër certifikimit të kandidatëve të Listës serbe. Sot në…
Lajme
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, po mban mbledhjen e radhës.
Në këtë mbledhje, si pikë e rendit të ditës është edhe rekomandimi për certifikimin e kandidatëve të subjekteve politike të certifikuara për pjesëmarrje në zgjedhjet e 28 dhjetorit.
Anëtari i VV-së në KQZ, Sami Kurteshi është shprehur kundër certifikimit të kandidatëve të Listës serbe.
Sot në mbledhjen e KQZ-së, pritet të shqyrtohen edhe disa pika të rendit të ditës si:
2.1. Shqyrtimi dhe miratimi i rekomandimit për certifikimin e kandidatëve të subjekteve politike që janë certifikuar për Zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Republikës së Kosovës, 28.12.2025.
- Këshillat e KQZ;
3.1. Këshilli për Operacione Zgjedhore;
3.1.1. Shqyrtimi dhe miratimi i Rekomandimit për qendrat e votimit dhe numrin e vendvotimeve në Përfaqësi Diplomatike
3.1.2. Shqyrtimi dhe miratimi i specifikimeve për materialet e posaçme për votuesit e verbër, për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës që mbahen me 28.12.2025.
3.1.3. Shqyrtimi dhe miratimi i numrit maksimal të votuesve në vendvotime të rregullta, për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës që mbahen më 28.12.2025.
3.1.4. Shqyrtimi dhe miratimi i numrit të vendvotimeve në qendrat e votimit me kusht, për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës që mbahen më 28.12.2025.
3.1.5. Certifikimi i Listës së Votuesve, për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës që mbahen më 28.12.2025.
3.1.6. Shqyrtimi dhe miratimi i ekzemplarit (pre print) të fletëvotimit si dhe numrit të fletëvotimeve që shtypen për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës që mbahen me 28.12.2025.
3.1.7. Shqyrtimi dhe miratimi i procedurës se pranim – dorëzimit te materialeve zgjedhore nga KVV ne QKN
3.1.8. Shqyrtimi dhe miratimi i listës së QKN- së
3.1.9. Shqyrtimi i rekomandimit për ndërrim e lokacionit te qendrës se votimit 2201 ne Komunën e Shtimes
3.1.10. Shqyrtimi dhe miratimi i procedurës se votimit për persona me nevoja te veçanta (VPNV)
3.2. Këshilli për Çështje Ligjore;
3.2.1. Shqyrtimi dhe miratimi i kërkesave për zëvendësimin e anëtarëve të Kuvendit Komunal sipas komunave (Ferizaj, Gjakove, Podujevë);
3.Të ndryshme. /Lajmi.net/