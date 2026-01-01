Mbi 80% e votave të numëruara, ja si qëndrojnë liderët e partive
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka rifilluar verifikimin e votave për subjektet politike dhe numrin e votave të kandidatëve për deputetë. Mbi 80% e votave deri më tash janë numëruar. Lëvizja Vetëvendosje kryeson me 48.78 për qind, pasuar nga Partia Demokratike e Kosovës me 21.54 për qind dhe Lidhja Demokratike e Kosovës me 12.76 për qind. Ndërsa,…
Lajme
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka rifilluar verifikimin e votave për subjektet politike dhe numrin e votave të kandidatëve për deputetë.
Mbi 80% e votave deri më tash janë numëruar.
Lëvizja Vetëvendosje kryeson me 48.78 për qind, pasuar nga Partia Demokratike e Kosovës me 21.54 për qind dhe Lidhja Demokratike e Kosovës me 12.76 për qind.
Ndërsa, lideri i LVV-së dhe kandidati për kryeministër është më i votuari në vend. Ai deri tash ka 288,287 vota.
Lideri i PDK-së, Bedri Hamza ka 131, 329 vota. Lumir Abdixhiku, kryetar i LDK-së ka 64,763 vota, ndërsa Ramush Haradinaj ka 33,84 vota.