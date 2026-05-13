Mbi 61 mijë aplikime të aprovuara për votim nga diaspora, shumica zgjedhin votimin me postë jashtë Kosovës

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ), ka bërë të ditur se po vazhdon procesi i regjistrimit të votuesve jashtë Kosovës për zgjedhjet e 17 majit 2026.
Sipas zëdhënësit të KQZ-së, Valmir Elezi, deri më 13 maj në orën 10:00 janë pranuar 67,685 kërkesa për regjistrim përmes platformës elektronike.
Nga këto aplikime, 61,500 janë aprovuar, 5,858 janë refuzuar, ndërsa 301 mbeten ende në shqyrtim.
Sipas të dhënave të KQZ-së, 14,566 qytetarë janë regjistruar për të votuar fizikisht në përfaqësi diplomatike, 1,605 kanë zgjedhur dërgimin e pakos me fletëvotim në kutinë postare të KQZ-së në Kosovë, ndërsa 45,329 votues do ta dërgojnë pakon me fletëvotim në kuti postare jashtë vendit.
Periudha e aplikimit për regjistrimin e votuesve jashtë Kosovës ka nisur më 6 maj dhe do të përfundojë më 17 maj 2026.