Mbi 1,200 nënshkrime në peticionin online që Murat Jashari të bëhet president
Mbi 1,200 persona kanë nënshkruar në peticionin online që synon të ndikojë në procesin e zgjedhjes së Presidentit të Kosovës, duke kërkuar që kandidatura e Prof. Murat Jashari të merret seriozisht në shqyrtim nga institucionet.
Nisma qytetare i drejtohet drejtpërdrejt Kuvendit të Republikës së Kosovës, duke kërkuar që përzgjedhja e presidentit të reflektojë vullnetin dhe pritjet e qytetarëve, si dhe të garantojë dinjitet dhe përfaqësim të denjë në krye të shtetit.
Autori i peticionit Eleonit Smajli thekson se në një moment të rëndësishëm për funksionimin e institucioneve, zëri i qytetarëve duhet të ketë peshë vendimtare.
Sipas tij, Presidenca shihet si simbol i unitetit dhe vazhdimësisë shtetërore, duke kërkuar që procesi i zgjedhjes të jetë në përputhje me vlerat dhe sakrificat mbi të cilat është ndërtuar shteti.
Kujtojmë se Murat Jashari edhe më parë ishte konsideruar si kandidat i duhur për President nga kryeministri, Albin Kurti.
Por, ishte vetë Murati që pati deklaruar se nuk ka interesim për këtë pozitë.
“Partitë po shprehin gatishmërinë e tyre, ato po shpresojnë në këtë çështje. Unë i falënderoj që na besojnë ose më besojnë për pozita të tilla. Por ua kam bërë të qartë se cilat janë arsyet pse unë nuk e bëj, sepse mbi supet e mia rëndon një barrë e madhe”, pati deklaruar Jashari.
Madje, Murati kishte deklaruar se këtë pozitë do ta pranonte vetëm në gjendje të jashtëzakonshme duke shtuar se gjithmonë është i gatshëm, nëse është nevoja të sakrifikohet për vendin.
“Vetëm në gjendje të jashtëzakonshme, ruana Zot ndonjë luftë civile, ndonjë rrezik i madh kombëtar ku cenohet bërthama e kombit tonë dhe e vendit tonë, atëherë kush jam unë të mos sakrifikohem për këtë vend? Pra, unë jam gjithmonë i gatshëm, me gjithë fëmijët që m’i ka falë Zoti, të sakrifikohem për këtë vend. Ama jo ta keqpërdor emrin e familjes Jashari për pozita personale. Këto duhet t’i kuptojë opinioni i gjerë”, ka thënë ai.