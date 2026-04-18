Mbi 1 milion euro pasuri të paluajtshme: Publikohet deklarimi i pasurisë së kryetarit të KQZ-së, Kreshnik Radoniqi

Lajme

18/04/2026 22:45

Kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (KQZ), Kreshnik Radoniqi, ka dorëzuar deklarimin e rregullt vjetor të pasurisë për vitin 2026 pranë Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit.

Dokumenti pasqyron një pasuri të konsiderueshme të paluajtshme, ku dominojnë pronat e trashëguara dhe ato të blera përmes kredive, transmeton lajmi.net.

Pasuri e lartë e paluajtshme

Në regjistrin e pasurisë, spikasin dy prona me vlera të larta:

  • Një banesë me sipërfaqe prej 168.95 m2, e vlerësuar në 470,000.00 €, të cilën Radoniqi e ka deklaruar si të trashëguar pas ndërtimit të një objekti kolektiv në pronën e prindit.

  • Një lokal në pronësi të prindërve me sipërfaqe prej 142.00 m2, i cili kap vlerën prej 700,000.00 €.

Përveç këtyre, kryetari i KQZ-së ka deklaruar edhe një banesë tjetër prej 133.26 m2 të blerë në vitin 2020 (vlera 125,934.00 €) dhe një shtëpi të prindërve prej 168.00 m2 (vlera 85,000.00 €). Lista plotësohet me disa depo dhe garazhe, vlera e të cilave luhatet nga 5,000 deri në 15,000 euro.

Vetura dhe kursime bankare

Familja Radoniqi posedon tre automjete:

  • Një veturë Volkswagen e vitit 2016 (6,000 €) në emër të deklaruesit.

  • Një Volkswagen i vitit 2022 (3,100 €) në emër të prindit.

  • Një veturë Nissan e vitit 2024, e vlerësuar 10,000 €, e cila figuron si dhuratë nga vëllai i prindit.

Sa i përket parave të gatshme, Radoniqi mban në llogari rreth 5,692 €. Prindërit e tij kanë kursime prej mbi 9,000 €, ndërsa bashkëshortja dhe fëmijët e tyre kanë gjithashtu llogari aktive me kursime.

Të hyrat dhe borxhet

Gjatë vitit, Radoniqi ka realizuar të hyra nga paga si Gjyqtar në Gjykatën e Apelit dhe nga funksioni në KQZ, me shuma prej 26,580.48 € dhe 9,564.84 €. Gjithashtu, ai ka përfituar mbi 1,900 euro nga meditjet për udhëtime zyrtare jashtë vendit.

Në anën tjetër, bashkëshortja e tij, e punësuar në Teatrin “Istref Begolli” në Pejë, ka realizuar të hyra vjetore prej 11,806.11 €. Prindi i tij ka gjeneruar rreth 12,000 € nga pensioni dhe puna si avokat.

Për sa i përket detyrimeve, Kreshnik Radoniqi është i ngarkuar me dy kredi aktive:

  1. Kredi për blerje banese me vlerë mbetëse 75,762.80 €.

  2. Kredi për mobilim me vlerë mbetëse 33,513.46 €./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

April 18, 2026

Ambulancat në Banjë e Syriganë rifillojnë punën, BE i referohet marrëveshjes...

April 18, 2026

Moti për të dielën

April 18, 2026

Emir Abrashi zgjidhet kryetar i AKR-së, Gjergj Beka nënkryetar i parë!

April 18, 2026

Operacion i madh policor në Kosovë, shënjestër lokalet që zhvillojnë ilegalisht...

April 18, 2026

Trump mbledh këshillin e sigurisë për krizën në Ngushticën e Hormuzit

April 18, 2026

Irani del me njoftim: Ngushtica e Hormuzit do të mbetet e...

Lajme të fundit

Ambulancat në Banjë e Syriganë rifillojnë punën, BE...

Moti për të dielën

Emir Abrashi zgjidhet kryetar i AKR-së, Gjergj Beka nënkryetar i parë!

Operacion i madh policor në Kosovë, shënjestër lokalet...