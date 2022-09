Mbappe: Triumfi në Champions League me skuadrën e PSG do të ishte special Kylian Mbappe ka folur lidhur me dëshirën e tij për të fituar trofeun e Champions League, duke ripërsëritur se triumfi me fanellën e PSG do të ishte special. Sulmuesi i PSG lidhej me një largim të mundshëm nga parisienët, por në fund vendosi të rinovonte kontratën. Ai thotë se triumfi në Champions League është një…