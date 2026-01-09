Mbappe arrin në Jeddah, i gatshëm për ”El Clasico”

Ditët e fundit ka pasur raportime se Kylian Mbappe nuk do të jetë i gatshëm për të luajtur në finalen e Superkupës së Spanjës. Megjithatë, sulmuesi francez tashmë ka mbërritur në Jeddah, ku do të zhvillohet ndeshja finale. Ashtu sic tha edhe mbrëmë trajneri i Real Madridit, Xabi Alonso, Mbappe është në gjendje të mirë…

Sport

09/01/2026 22:23

Ditët e fundit ka pasur raportime se Kylian Mbappe nuk do të jetë i gatshëm për të luajtur në finalen e Superkupës së Spanjës.

Megjithatë, sulmuesi francez tashmë ka mbërritur në Jeddah, ku do të zhvillohet ndeshja finale.

Ashtu sic tha edhe mbrëmë trajneri i Real Madridit, Xabi Alonso, Mbappe është në gjendje të mirë fizike dhe do të jetë i gatshëm për “El Clasico” ndaj Barcelonës, që luhet të dielën.

Prania e tij pritet të jetë një përforcim i madh për skuadrën, duke marrë parasysh rëndësinë dhe peshën e finales.

Kështu, pavarësisht spekulimeve fillestare, gjithçka tregon se ylli francez do të jetë në dispozicion për një nga përballjet më të mëdha të futbollit spanjoll.

Kujtojmë që Mbappe nuk luajti në ndeshjen gjysëmfinale ndaj Atletiko Madridit, ku Reali fitoi me rezultat 2-1.

Artikuj të ngjashëm

January 9, 2026

Liverpooli zyratrizon transferimin e mbrojtësit 18-vjeçar

January 8, 2026

Real Madrid në finale të Superkupës së Spanjës, do të sfidojë Barcelonën

January 8, 2026

Ademi takon kryetarin e Obiliqit, diskutohet për zhvillimin e futbollit dhe...

January 8, 2026

Leo Messi tregon anën e tij emocionale: Jam i ndjeshëm, po...

January 8, 2026

Pas Xhakës, edhe Xherdan Shaqiri reagon dhe “lutet” pas vërshimeve në...

January 8, 2026

Emir Sahiti në kërkim të skuadrës së re, parapëlqen Arabinë Saudite

Lajme të fundit

NASA urdhëron evakuimin mjekësor të astronautëve nga ISS...

Trump: Do ta marrim Grenlandën në mënyrë të lehtë ose të vështirë

Cakolli: Sulmet ndaj Kushtetueses sa herë nuk i...

Del videoja e incizuar nga kamera e policit...