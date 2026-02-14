Marshi i 17 shkurtit, “Liria Ka Emër” mban sot konferencën e fundit

Platforma “Liria ka Emër” sot do të mbajë konferencën e fundit para marshit të 17 Shkurtit. Në konferencë do të paraqiten dy përfaqësuesit e platformës, Eliza Hoxha dhe Ismail Tasholli. Konferenca do të mbahet duke filluar nga ora 14:00. Përndryshe, 17 shkurti, dita e Pavarësisë së Kosovës, është zgjedhur nga ta për të bërë marshin…

Lajme

14/02/2026 08:29

Platforma “Liria ka Emër” sot do të mbajë konferencën e fundit para marshit të 17 Shkurtit.

Në konferencë do të paraqiten dy përfaqësuesit e platformës, Eliza Hoxha dhe Ismail Tasholli.

Konferenca do të mbahet duke filluar nga ora 14:00.

Përndryshe, 17 shkurti, dita e Pavarësisë së Kosovës, është zgjedhur nga ta për të bërë marshin në mbështetje të ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës të cilët po gjykohen në Hagë.

