Marshi i 17 shkurtit, “Liria Ka Emër” mban sot konferencën e fundit
Platforma “Liria ka Emër” sot do të mbajë konferencën e fundit para marshit të 17 Shkurtit. Në konferencë do të paraqiten dy përfaqësuesit e platformës, Eliza Hoxha dhe Ismail Tasholli. Konferenca do të mbahet duke filluar nga ora 14:00. Përndryshe, 17 shkurti, dita e Pavarësisë së Kosovës, është zgjedhur nga ta për të bërë marshin…
