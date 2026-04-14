Maqedonia e Veriut, partnerja kryesore e eksportit të mallrave nga Kosova

Sipas analizës së të dhënave nga Dogana e Kosovës, Maqedonia e Veriut renditet si partnerja kryesore tregtare, duke zënë vendet e para për nga vlera e eksporteve me disa produkte që arrijnë mbi…

14/04/2026 17:00

Të dhënat për periudhën janar–mars 2026 tregojnë një aktivitet të theksuar eksportues, me disa shtete që dominojnë si destinacione kryesore të mallrave.

Sipas analizës së të dhënave nga Dogana e Kosovës, Maqedonia e Veriut renditet si partnerja kryesore tregtare, duke zënë vendet e para për nga vlera e eksporteve me disa produkte që arrijnë mbi 6.5 milionë euro.

Pas saj, në mesin e destinacioneve kryesore janë:

Gjermania, me eksporte që kapin vlera mbi 4.2 milionë euro

Zvicra, me disa kategori produktesh që kalojnë 3.7 milionë euro dhe 3.4 milionë euro

Shqipëria, me mbi 3.4 milionë euro

Serbia, me mbi 3.1 milionë euro

Mali i Zi, me rreth 2.8 milionë euro

Bullgaria dhe Mbretëria e Bashkuar, që gjithashtu shënojnë vlera të konsiderueshme mbi 2.3 milionë euro.

Të dhënat tregojnë se eksportet janë të shpërndara në një gamë të gjerë produktesh, të identifikuara përmes kodeve tarifore, ku disa kategori të caktuara dominojnë në tregje specifike.

Kjo performancë sinjalizon një rritje të kërkesës për produktet vendore në rajon dhe në tregjet evropiane, duke reflektuar një trend pozitiv në sektorin e eksportit gjatë fillimit të vitit 2026.

