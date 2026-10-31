“Manhatani i Prishtinës” kundërmon nga mbeturinat, 15 ditë pa u bërë pastrimi

Lagjja Lakrishte duket se është shndërruar në një deponi të mbeturinave. Që 15 ditë nuk janë mbledhur mbeturinat në këtë lagje, transmeton lajmi.net. Kjo lagje që nga shumë persona që quhet “Manhatani i Prishtinës” është duke kundërmuar erë. Kriza e mbeturinave është që një kohë të gjatë në Prishtinë dhe nuk duket se do i…

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31/10/2026 12:55

Lagjja Lakrishte duket se është shndërruar në një deponi të mbeturinave.

Që 15 ditë nuk janë mbledhur mbeturinat në këtë lagje, transmeton lajmi.net.

Kjo lagje që nga shumë persona që quhet “Manhatani i Prishtinës” është duke kundërmuar erë.

Kriza e mbeturinave është që një kohë të gjatë në Prishtinë dhe nuk duket se do i gjendet një zgjidhje së shpejti./lajmi.net/

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