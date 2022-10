Mane beson në Liverpoolin: Ata do të kthehen në krye Sadio Mane ka komentuar në lidhje me ish-ekipin e tij Liverpool. Liverpooli nuk e ka nisur mirë sezonin e ri. ‘Reds’ po ngecin me rezultate, andaj pas nëntë xhirosh në Premier Ligë kanë grumbulluar 13 pikë dhe pozicionohen në vendin e tetë. Pavarësisht kësaj mbrëmë ata arritën të triumfojnë 1:0 ndaj kampionit Manchester City, kështu…