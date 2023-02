Manchester Unitedi në raundin tjetër, eliminon Barcelonën nga UEFA Europa League Skuadra e Manchester Unitedit ka shënuar fitore të madhe në shtëpi me rezultatin 2 me 1 ndaj Barcelonës në ndeshjen e vlefshme për 1/16 e finales në UEFA Europa League. “Djajtë e Kuq” fituan 2 me 1 (4-3 me rezultat të përgjithshëm) ndaj klubit katalunas në një ndeshje tejet interesante në ‘Old Trafford’, shkruan Lajmi.net…