Manchester City shpreson që Bernardo Silva do të rinovojë kontratën Manchester City dëshiron që me çdo kusht Bernardo Silva të qëndrojë në ‘Etihad’. Thashethemet vazhdojnë të qarkullojnë në lidhje me të ardhmen e Bernardos te Manchester City. Barcelona dhe PSG janë lidhur shumë me afrimet për 28-vjeçarin edhe pse, duket se ai do të qëndrojë në ‘Etihad’ – të paktën në afat të shkurtër, transmeton…