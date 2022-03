Man United konfirmon rikthimin e Varane, Cavanit dhe Ronaldos në stërvitje – portugezi stërvitet i vetëm

Të tre yjet munguan në derbin e fundit ndaj Man Cityt, ku “Qytetarët” fituan bindshëm me rezultat 4:1, shkruan lajmi.net.

Man United ka konfirmuar që Varane ishte pozitiv me COVID-19, por që tani është rikthyer në stërvitje para ndeshejs ndaj Spurs.

Ndërkohë, Cavani gjithashtu është stërvitur me grupin, derisa Ronaldo ka stërvitur i vetëm që të rigjejë formën.

Uruguaiani ka pasur probleme në ijë, derisa Ronaldo një shqetësim të kofsha e këmbës.

🚨 Get the latest update on @RaphaelVarane, plus two more key Reds ahead of #MUNTOT…#MUFC | #PL

— Manchester United (@ManUtd) March 9, 2022