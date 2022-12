Man United gjen zëvendësuesin e Cristiano Ronaldos

Sipas raportimeve, Manchester United mund të ri-nënshkruajë Memphis Depay për vetëm 4.3 milionë funte në janar.

Skuadra e Erik ten Hag është e mangët në pozicionet e sulmit pasi Cristiano Ronaldo u largua ashpër nga klubi me pëlqim të ndërsjellë muajin e kaluar.

Pesë herë fituesi i Topit të Artë kishte qenë në mosmarrëveshje me menaxherin e United për muaj të tërë, me prishjen e marrëdhënies së tyre që kulmoi me Ronaldon duke dhënë një intervistë shpërthyese për ‘TalkTV’.

Duke folur për Piers Morgan, 37-vjeçari pranoi se ndihej i “tradhtuar” nga klubi i Old Trafford dhe pretendoi se nuk kishte respekt për Ten Hag.

Me vetëm Marcus Rashford dhe Anthony Martial të prirur për lëndime të aftë për të luajtur në rolin e sulmuesit qendror, United është në treg për një sulmues të ri në janar.

Ndërsa United thuhet se është i interesuar për sulmuesin e PSV-së dhe Holandës, Cody Gakpo, është bashkatdhetari i tij, Depay ai që ka më shumë gjasa të vijë si zëvendësues i Ronaldos, sipas raporteve të reja në Spanjë./Lajmi.net/