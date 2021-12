Man City po planifikon kontratë të re për Cancelon

Cancelo është duke kaluar një sezon të jashtëzakonshëm me ‘Citizens’ pavarësisht faktit se është duke luajtur në pozitën jo natyrale të tij.

Portugezi është duke u paraqitur në pozicionin e mbrojtësit të majtë në mungesë të lojtarëve stabil në këtë repart, e gjithashtu për shkak të konkurrencës së ashpër në krahun e djathë, me Kyle Walker që ka qenë një lojtar konsitent për shumë vite në atë pozicion.

Sidoqoftë pavarësisht se nuk po luan në pozitën natyrale të tij, atë të mbrojtësit të djathtë, 27-vjeçari është duke kaluar në një formë jetësore me Man Cityn, dhe kjo ka bërë që Man City të planifikojë një kontratë të re për portugezin.

Gazetari i njohur italian, Fabrizio Romano ka theksuar se Man City e konsideron Cancelon si një ‘lojtar kyç’ për të tashmen dhe të ardhmen dhe plani është që të hapen bisedimet dhe t’i ofrohet një kontratë e re në muajt e ardhshëm.

Man City board considers João Cancelo as ‘key player’ for present and future. The plan is to open talks and offer him new contract in the next months, looking for discussion to progress in 2022. 🔵🇵🇹 #MCFC

He was signed for €28m fee plus Danilo – total value was around €65m. pic.twitter.com/qzlu3lwf4H

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 9, 2021