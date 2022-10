Malisheva fiton me “poker” ndaj Trepçës 89’ – Drenica barazon me Ferizajn Kanë përfunduar ndeshjet e parapara për sot në kuadër të Superligës së Kosovës. Malisheva ka fituar me rezultat 4-0 ndaj Trepçës 89’, ndërsa Drenica nuk ka shkuar më shumë sesa një barazim 1-1 ndaj Ferizajt, transmeton lajmi.net. Për t’i dhënë tre pikët Malishevës shënuan: Shillova, Sobowale, Maliqi dhe autogol i Rexhajt. Në anën tjetër Drenica…