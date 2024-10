Malisheva barazon me Dritën, Suhareka mposht Prishtinën Dy ndeshjet e fundit të xhiros së dhjetë të Superligës së Kosovës në futboll u zhvilluan sot. Pas disfatës së javës së kaluar ndaj Ballkanit, Suhareka ishte më e mirë si vendës ndaj Prishtinës me rezultatin 2:1, me golat e Mevlan Zeka në minutën e 3-të dhe Liridon Fetahaj në minutën e 68-të, ndërsa mysafirët…