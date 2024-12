​Mali i Zi drejt BE-së, Kroacia bllokon kapitullin 4 – ja cili vendim u mor për Shqipërinë Ambasadorët e vendeve anëtare të BE-së miratuan sonte mbylljen e tre kapitujve të negociatave me Malin e Zi, dhe i katërti, për të cilin vendi ishte gati, nuk do të mbyllet për shkak të kundërshtimit të Kroacisë, raportojnë mediat kroate. Konferenca ndërqeveritare për anëtarësimin në të cilën Mali i Zi do të mbyllë këta tre…