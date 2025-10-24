Macron: Sanksionet amerikane ndaj Rusisë, një pikë kthese
Presidenti francez Emmanuel Macron ka folur nga Parisi nëpërmjet një videokonference, teksa filloi samiti i koalicionit të udhëheqësve perëndimor, të cilët janë aktualisht brenda Zyrës së Jashtme të Komonuelthit dhe e Zhvillimit në Londër, bashkë me presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky. Ai tha se grupi duhet të vazhdojë të mbështesë qëndrueshmërinë energjetike të Ukrainës dhe të…
Bota
Presidenti francez Emmanuel Macron ka folur nga Parisi nëpërmjet një videokonference, teksa filloi samiti i koalicionit të udhëheqësve perëndimor, të cilët janë aktualisht brenda Zyrës së Jashtme të Komonuelthit dhe e Zhvillimit në Londër, bashkë me presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky.
Ai tha se grupi duhet të vazhdojë të mbështesë qëndrueshmërinë energjetike të Ukrainës dhe të vazhdojë të ushtrojë presion mbi Rusinë.
“Sanksionet amerikane janë qartësisht një pikë kthese”, tha ai.
“Efikasiteti i sanksioneve duhet të ndikojë qartë në financimin e luftës për Rusinë.”
Macron shtoi se koalicioni ka arritur shumë në adresimin e flotës së fshehtë të Rusisë, të cilën ai e përshkroi si “një plotësim të përsosur” të sanksioneve, shkruan Skynews.