Lushtaku: Nuk pranojmë që lufta e UÇK-së të barazohet me krimet e kriminelëve serbë

Kryetari i Skenderajt, Sami Lushtaku e ka cilësuar si të padrejtë dhe të turpshëm aktgjykimin e Gjykatës Speciale. Ai tha se nuk pranojnë që lufta e UÇK-së të barazohet me krimet e kriminelëve serbë. “Një aktgjykim i padrejtë, i turpshëm dhe absolutisht i papranueshëm për krerët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Hashim Thaçin, Kadri Veselin,…

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16/09/2026 22:02

Kryetari i Skenderajt, Sami Lushtaku e ka cilësuar si të padrejtë dhe të turpshëm aktgjykimin e Gjykatës Speciale.

Ai tha se nuk pranojnë që lufta e UÇK-së të barazohet me krimet e kriminelëve serbë.

“Një aktgjykim i padrejtë, i turpshëm dhe absolutisht i papranueshëm për krerët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Jakup Krasniqin e Rexhep Selimin. UÇK bëri luftë të drejtë, çlirimtare dhe të domosdoshme për lirinë e popullit tonë. Ne nuk pranojmë që lufta jonë çlirimtare të barazohet me krimet e kriminelëve serbë në Kosovë. Ne nuk pranojmë që historia e Kosovës të rishkruhet nëpërmjet padrejtësisë. E vërteta e luftës së pastër të UÇK-së do të jetojë përherë”, ka thënë ai.

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