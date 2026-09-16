“Çka do Evropa? Ta barazojë luftën tonë mbrojtëse me luftën pushtuese të Serbisë?” – Çfarë shkroi Rexhep Qosja në ditarin e vitit 2020
Një pjesë e ditarit të akademikut Rexhep Qosja, e shkruar më 4 dhe 5 nëntor 2020, është publikuar sot për herë të parë. Në këto shënime, Qosja përshkruan me shqetësim arrestimin dhe dërgimin në Hagë të Jakup Krasniqit, Rexhep Selimit, Hashim Thaçit dhe Kadri Veselit. Në shënimin e 4 nëntorit 2020, Qosja shkruan për bastisjen…
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Një pjesë e ditarit të akademikut Rexhep Qosja, e shkruar më 4 dhe 5 nëntor 2020, është publikuar sot për herë të parë. Në këto shënime, Qosja përshkruan me shqetësim arrestimin dhe dërgimin në Hagë të Jakup Krasniqit, Rexhep Selimit, Hashim Thaçit dhe Kadri Veselit.
Në shënimin e 4 nëntorit 2020, Qosja shkruan për bastisjen e shtëpisë së Jakup Krasniqit dhe marrjen e librave të tij, duke e cilësuar këtë si “Stalinizëm ‘demokratik’ europian!”. Ai shpreh shqetësimin se bastisja ishte paralajmërim për atë që do të pasonte me Hashim Thaçin, raporton lajmi.net
Të nesërmen, më 5 nëntor, Qosja regjistron marrjen e Thaçit dhe Veselit nga EULEX-i dhe dërgimin e tyre në Hagë. Ai e përshkruan situatën si një goditje për UÇK-në dhe Kosovën dhe rikthente kundërshtimin e tij të hershëm ndaj krijimit të Dhomave të Specializuara.
Ditari i Rexhep Qosjes:
4–5 nëntor 2020
Përshkrim:
Këto faqe nga ditari i Rexhep Qosjes (ende i pabotuar), të shkruara më 4 dhe 5 nëntor 2020, regjistrojnë reagimin e tij ndaj arrestimit dhe dërgimit në Hagë të drejtuesve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës dhe figurave politike të Kosovës. Në shënimet e tij Qosja përshkruan bastisjen e shtëpisë së Jakup Krasniqit, arrestimet e Jakup Krasniqit, Rexhep Selimit, Hashim Thaçit dhe Kadri Veselit, si dhe shqetësimin e tij për krijimin dhe funksionimin e Dhomave të Specializuara të Kosovës. Më poshtë publikohet transkriptimi i faqeve, i shoqëruar me riprodhimet e skanimeve origjinale.
Shënim editorial:
Transkriptimi është përgatitur mbi bazën e skanimeve origjinale. Teksti është ruajtur në formën e transkriptuar, pa riformulim stilistik. Gabimet ose veçoritë drejtshkrimore të mundshme të dorëshkrimit nuk janë korrigjuar në këtë version, me qëllim që transkriptimi të mbetet sa më besnik ndaj burimit. Fotografitë në pjesën e fundit janë riprodhime të skanimeve origjinale të faqeve të ditarit.
Faqja 66 — 4.11.2020
Uniforma të EULEX-it iu kanë turrur sot shtëpisë së ish-kryetarit të Kuvendit të Kosovës dhe historianit, Jakup Krasniqi, në Prishtinë dhe shtëpisë në fshatin e lindjes.
Bastisja e tyre në shtëpinë e Jakupit ka zgjatur prej mëngjesit, herët, e deri pasdite, mediet thonë afër nëntë orë. Au! Au!
Çfarë vrazhdësie! Çfarë egërsie! Më vonë merret vesh se janë marrë edhe librat e tij që ka shkruar – për të parë çka kishte shkruar e çka kishte menduar! Stalinizëm “demokratik” europian!
Kjo sjellje ndaj zëdhënësit të UÇK-së, sipas të gjitha gjasave, është parathënie e sjelljes që do të pasojë ndaj kryetarit të Kosovës, Hashim Thaçit, i akuzuar prej “Dhomave të Posaçme të Kosovës” në Hagë.
Në mbrëmjë merret vesh se Jakup Krasniqi dhe Rexhep Selimi, shefi i Grupit të deputetëve të (Lëvizjes Vetëvendosje) Kuvendit të Kosovës janë çuar në Hagë! Mediet tona thonë çfigurshëm : udhëtuan për në Hagë!
Jam shumë i brengosur. Keqardhje e madhe më ka pushtuar. Po përjetojmë ditë të vështira!
Kosova institucionalisht nuk është e aftë, nuk është e përgatitur për të mbrojtuar askë e asgjë.
Faqja 67 — 5.11.2020
Forcat në uniforma të EULEX-it sot kanë marrë Kryetarin e Kosovës, Hashim Thaçin, dhe kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Kadri Veselin.Shihen xhipat e Euleksit të përcjellë prej xhipave të policisë së Kosovës duke i çuar në aeroport!
Para se të merrej prej Euleksit Hashim Thaçi ka dhënë dorëheqje nga pozita e kryetarit të Kosovës — mbasi është bërë publik vendimi i Dhomave të Posaçme të Kosovës në Hagë se aktakuza ndaj tij është konfirmuar!
Dorëheqje prej detyrës së kryetarit të PDK-së ka dhënë, Kadri Veseli. Ai thekson se ka dhënë dorëheqje edhe prej të gjitha detyrave të tjera zyrtare që kishte.
Këto janë aktakuzat e konfirmuara më tronditëse, që e rëndojnë shumë UÇK-në, që e rëndojnë edhe Kosovën shtet, që na rëndojnë shumë të gjithëve.
Njëzet vjet pas luftës ne përndiqemi penalisht e “juridikisht” prej Gjykatës së Posaçme që krijuam vetë.
E krijuan atë Gjykatë ata që tani do të gjykohen prej saj!
Isha kundër krijimit të asaj Gjykate me shkrime e me intervista. E theksoja: ne nuk…
Faqja 68 — vazhdim
…mund të pengojmë OKB-në, SHBA-në dhe BE-në të krijojnë atë Gjykatë, por ne vetë, kurrsesi nuk duhet ta krijojmë. Nuk duhet të pranojmë që të dënojmë vetëveten. Lufta jonë ishte luftë mbrojtëse, luftë çlirimtare, luftë për të mbrojtur jetën tonë, shtëpitë tona, tokën tonë, ekzistencën tonë nga pushtimi, eksploatimi, shtypja e Serbisë. Luftërat mbrojtëse, çlirimtare kurrë, gjatë historisë nuk janë nxjerrë para gjykatësve, nuk janë dënuar në Evropë. Qe, po duan të na dënojnë tani ne! Çudi e madhe është kjo. E kjo çudi do të jetë e tmerrshme po të marrim pjesë edhe në, vetë, në krijimin e saj – për të dënuar vetëvetën! Jo! Jo! Jo!
Por Hashim Thaçi ishte këmbëngulës për ta krijuar ne, vetë, këtë Gjykatë të posaçme!
Më vonë u muar vesh se Hashim Thaçi, Kadri Vesli e Rexhep Selimi janë çuar me aeroplan ushtarak në Hagë!
O, o, o sa jam i tronditur! Dje Jakupi, Jakup Krasniqi, e sot këta te tre! Hashimi, Kadriu, Rexhepi!
Çka do Evropa? Çka do të arrijë me këto Gjykime të Gjykatës së Posaçme? Ta barazojë luftën tonë mbrojtëse me luftën pushtuese të Serbisë?!
KOSOVË! KOSOVË! ÇKA PRITE!/Lajmi.net/