Lushtaku: Ermal Sadiku i ka nënshkrimet e gjithë deputetëve të PDK-së për propozimin që Thaçi të votohet për president

Deputeti i PDK-së, Mërgim Lushtaku, ka përgëzuar deputetin e LDK-së, Ermal Sadiku, për qëndrimin e tij dhe për propozimin që Hashim Thaçi të votohet President i Republikës së Kosovës. Në një postim në profilin e tij në FB, Lushtaku ka shkruar: E mbështes plotësisht këtë qëndrim. Deputeti Sadiku e ka nënshkrimin tim, si dhe nënshkrimet…

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16/09/2026 22:29

Deputeti i PDK-së, Mërgim Lushtaku, ka përgëzuar deputetin e LDK-së, Ermal Sadiku, për qëndrimin e tij dhe për propozimin që Hashim Thaçi të votohet President i Republikës së Kosovës.

Në një postim në profilin e tij në FB, Lushtaku ka shkruar:

E mbështes plotësisht këtë qëndrim. Deputeti Sadiku e ka nënshkrimin tim, si dhe nënshkrimet e të gjithë deputetëve të PDK-së.

Respekt për qëndrimin dhe për dinjitetin e lartë kombëtar që përfaqëson deputeti Ermal Sadiku.

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