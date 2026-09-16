Lushtaku: Ermal Sadiku i ka nënshkrimet e gjithë deputetëve të PDK-së për propozimin që Thaçi të votohet për president
Deputeti i PDK-së, Mërgim Lushtaku, ka përgëzuar deputetin e LDK-së, Ermal Sadiku, për qëndrimin e tij dhe për propozimin që Hashim Thaçi të votohet President i Republikës së Kosovës. Në një postim në profilin e tij në FB, Lushtaku ka shkruar: E mbështes plotësisht këtë qëndrim. Deputeti Sadiku e ka nënshkrimin tim, si dhe nënshkrimet…
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Deputeti i PDK-së, Mërgim Lushtaku, ka përgëzuar deputetin e LDK-së, Ermal Sadiku, për qëndrimin e tij dhe për propozimin që Hashim Thaçi të votohet President i Republikës së Kosovës.
Në një postim në profilin e tij në FB, Lushtaku ka shkruar:
E mbështes plotësisht këtë qëndrim. Deputeti Sadiku e ka nënshkrimin tim, si dhe nënshkrimet e të gjithë deputetëve të PDK-së.
Respekt për qëndrimin dhe për dinjitetin e lartë kombëtar që përfaqëson deputeti Ermal Sadiku.