Lushtaku njofton për vdekjen e ish-ushtarit të UÇK-së, Xhemë Rexhepi: E takova për herë të fundit më 6 prill

Kreu i Skënderajt, Sami Lushtaku, ka njoftuar për ndarjen nga jeta të ish-ushtarit të UÇK-së, Xhemë Rexhepi. Përmes një postimi emocional, Lushtaku ka kujtuar takimin e fundit me Rexhepin, më 6 prill, në ditëlindjen e tij, pa e ditur se do të ishte hera e fundit që do të shiheshin. Ai e ka përshkruar Rexhepin…

Lajme

02/05/2026 22:56

Kreu i Skënderajt, Sami Lushtaku, ka njoftuar për ndarjen nga jeta të ish-ushtarit të UÇK-së, Xhemë Rexhepi.

Përmes një postimi emocional, Lushtaku ka kujtuar takimin e fundit me Rexhepin, më 6 prill, në ditëlindjen e tij, pa e ditur se do të ishte hera e fundit që do të shiheshin.

Ai e ka përshkruar Rexhepin si një luftëtar të tri luftërave, i cili për më shumë se 18 vite jetoi si invalid, duke përballuar me dinjitet plagët e luftës.

“Sot humbëm një bashkëluftëtar të madh dhe një njeri që i dha shumë atdheut. Kujtimi për të do të mbetet i përjetshëm”, ka shkruar Lushtaku.

Në fund, ai u ka shprehur ngushëllime familjes, bashkëluftëtarëve dhe miqve të të ndjerit, duke e mbyllur mesazhin me fjalët: “Lavdi jetës dhe veprës së tij!”. /Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

May 2, 2026

Agim Bahtiri live në TikTok, e “shkreton” leximin e një fjalie...

May 2, 2026

Programi i imunizimit në Kosovë ka shënuar përparime të rëndësishme

May 2, 2026

Parashikimi i motit për nesër

May 2, 2026

“Nuk ka lëvizje të pamenduara nga SHBA”, analistët komentojnë rezolutën e...

May 2, 2026

Polonia ngre alarmin: NATO po shpërbëhet

May 2, 2026

I përkeqësohet gjendja Ratko Mladiqit, dyshohet për sulm në tru

Lajme të fundit

Agim Bahtiri live në TikTok, e “shkreton” leximin...

Programi i imunizimit në Kosovë ka shënuar përparime të rëndësishme

Barcelona marshon drejt titullit, fiton edhe ndaj Osasunas

Parashikimi i motit për nesër