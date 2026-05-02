Parashikimi i motit për nesër

Mot me diell dhe vranësira është paraparë të mbajë në Kosovë të dielën, më 03.05.2026. Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës (IHMK), temperaturat minimale do të lëvizin nga 0 deri në 3 gradë Celsius. Ndërsa, temperaturat maksimale të ditës pritet të arrijnë nga 15 deri në 17 gradë Celsius.

Lajme

02/05/2026 23:11

