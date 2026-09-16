Hisen Berisha: Nuk pati ballafaqim të provave juridike, apeli nuk është fundi

Hisen Berisha ka deklaruar se nuk ka pasur ballafaqim provash juridike. “Nuk pati fare ballafaqim të peshës juridike, të provave që ofroi mbrojtja, nuk u mor parasysh deklarata e ish-sekretarit të NATO-s e as e Rubinit, e u mor deklaratat që më ka bërë magji të zezë e përralla. Kjo ka qenë fyerje”, tha ai…

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16/09/2026 22:42

Hisen Berisha ka deklaruar se nuk ka pasur ballafaqim provash juridike.

“Nuk pati fare ballafaqim të peshës juridike, të provave që ofroi mbrojtja, nuk u mor parasysh deklarata e ish-sekretarit të NATO-s e as e Rubinit, e u mor deklaratat që më ka bërë magji të zezë e përralla. Kjo ka qenë fyerje”, tha ai për T7.

“Nuk e shoh këtë si fund juridik, pastaj e kemi Apelin”, ka thënë ai.

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