Pamje nga rrugët e Prishtinës, numër i madh i protestuesve nisen përsëri drejt zyrave të EULEX’it

Po vazhdojnë protestat qytetare pas verdiktit të Gjykatës Speciale ku dënoi ish-krerët e UÇK-së. Qytetarët gjatë ditës ishin para selisë së EULEX në Kosovë, pastaj shkuan para objektit të Qeverisë. Pas orës 22:00 është parë kolonë e madhe në drejtim të rikthimit para zyrave të EULEX-it për protestë.

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16/09/2026 22:57

Po vazhdojnë protestat qytetare pas verdiktit të Gjykatës Speciale ku dënoi ish-krerët e UÇK-së.

Qytetarët gjatë ditës ishin para selisë së EULEX në Kosovë, pastaj shkuan para objektit të Qeverisë.

Pas orës 22:00 është parë kolonë e madhe në drejtim të rikthimit para zyrave të EULEX-it për protestë.

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