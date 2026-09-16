Pamje nga rrugët e Prishtinës, numër i madh i protestuesve nisen përsëri drejt zyrave të EULEX’it
Po vazhdojnë protestat qytetare pas verdiktit të Gjykatës Speciale ku dënoi ish-krerët e UÇK-së. Qytetarët gjatë ditës ishin para selisë së EULEX në Kosovë, pastaj shkuan para objektit të Qeverisë. Pas orës 22:00 është parë kolonë e madhe në drejtim të rikthimit para zyrave të EULEX-it për protestë.
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Po vazhdojnë protestat qytetare pas verdiktit të Gjykatës Speciale ku dënoi ish-krerët e UÇK-së.
Qytetarët gjatë ditës ishin para selisë së EULEX në Kosovë, pastaj shkuan para objektit të Qeverisë.
Pas orës 22:00 është parë kolonë e madhe në drejtim të rikthimit para zyrave të EULEX-it për protestë.