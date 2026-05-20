Lushaku-Sadriu kritikon qeverinë: Çerdhet dhe ushqimi falas për fëmijët mbetën vetëm premtime pas 6 vitesh në pushtet

20/05/2026 17:58

Jehona Lushaku nga Lidhja Demokratike e Kosovës, ka rikujtuar një premtim të kryeministrit në detyrë, Albin Kurti, i cili kishte thënë se do hapeshin 160 çerdhe të reja, dhe do jepej ushqim falas për çdo fëmijë nga klasa e parë deri në të pestën.

Lushaku, ka theksuar se, sot, pas 6 vitesh qeverisjeje, çerdhet e premtuara nuk ekzistojnë, e asnjë shujtë falas nuk u është ofruar fëmijëve nga Qeveria.

‘’ Me miliona euro suficit buxheti, që i kanë tepruar qeverisë çdo vit, ka mundur t’i ushqejë fëmijët në shkolla nga tri herë në ditë!’’, ka shkruar Lushaku.

Postimi:

ÇERDHET e USHQIMI FALAS PËR FËMIJË

“160 çerdhe të reja” dhe “ushqim falas për çdo fëmijë nga klasa e parë deri në të pestën”.

Kështu pati premtuar ish-kryeministri Kurti. Jo nga kafeneja, as nga ndonjë debat televiziv,  por premtime publike nga foltorja e Kuvendit, përpara qytetarëve të Kosovës, në emër të ndryshimit.

Ndërsa sot, pas 6 vitesh qeverisjeje, çerdhet e premtuara nuk ekzistojnë, e ASNJË shujtë falas nuk u është ofruar fëmijëve nga Qeveria.

Me miliona euro suficit buxheti, që i kanë tepruar qeverisë çdo vit, ka mundur t’i ushqejë fëmijët në shkolla nga tri herë në ditë!

Por, jo ka vendosur që t’i investojë në propagandë për t’ua shpërlarë trurin prindërve të fëmijëve.

Për fëmijët tanë, çerdhet e mësimin tërëditor me ushqim të ngrohtë e garanton veç LDK.

