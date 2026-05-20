Haxhiu pret ambasadorin e Bullgarisë, flasin për dialog politik e fqinjësi

Ushtruesja e detyrës së Presidentes së Kosovës, Albulena Haxhiu, ka pritur në takim ambasadorin e Bullgarisë në Kosovë, Hristo Kraevski, me të cilin kanë diskutuar për zhvillimet në rajon, bashkëpunimin rajonal dhe perspektivën evropiane të Kosovës. Sipas njoftimit të Presidencës, ambasadori Kraevski i ka përcjellë Haxhiut ftesën e zëvendëspresidentes së Bullgarisë, Iliana Iotova, për pjesëmarrje…

Lajme

20/05/2026 18:05

Ushtruesja e detyrës së Presidentes së Kosovës, Albulena Haxhiu, ka pritur në takim ambasadorin e Bullgarisë në Kosovë, Hristo Kraevski, me të cilin kanë diskutuar për zhvillimet në rajon, bashkëpunimin rajonal dhe perspektivën evropiane të Kosovës.

Sipas njoftimit të Presidencës, ambasadori Kraevski i ka përcjellë Haxhiut ftesën e zëvendëspresidentes së Bullgarisë, Iliana Iotova, për pjesëmarrje në Samitin e 30-vjetorit të Procesit të Bashkëpunimit të Evropës Juglindore (SEECP).

“Në takim është diskutuar për zhvillimet aktuale në vend dhe në rajon, si dhe për rëndësinë e bashkëpunimit rajonal, dialogut politik dhe fqinjësisë së mirë si parakushte për stabilitet, siguri dhe përparim të qëndrueshëm në Evropën Juglindore”, thuhet në njoftimin e Presidencës.

Haxhiu ka vlerësuar marrëdhëniet e mira ndërmjet Kosovës dhe Bullgarisë, si dhe mbështetjen e Bullgarisë për perspektivën evropiane të Kosovës.

Artikuj të ngjashëm

May 20, 2026

KQZ nis përgatitjen e fletëvotimeve për diasporën

May 20, 2026

Lushaku-Sadriu kritikon qeverinë: Çerdhet dhe ushqimi falas për fëmijët mbetën vetëm...

May 20, 2026

Policia e Kosovës arreston dy të dyshuar për falsifikim dokumentesh dhe...

May 20, 2026

Një dron shkeli hapësirën ajrore, presidenti dhe kryeministrja e Lituanisë më...

May 20, 2026

Trumpi flet për sulme të reja ndaj Iranit, por dilemat strategjike mbesin

May 20, 2026

Gjenerali amerikan i NATO’s thotë se tërheqja e trupave amerikane nga...

Lajme të fundit

KQZ nis përgatitjen e fletëvotimeve për diasporën

Lushaku-Sadriu kritikon qeverinë: Çerdhet dhe ushqimi falas për...

Policia e Kosovës arreston dy të dyshuar për...

PDK shpalos sloganin e fushatës: “Stop Krizës. Ndrysho...