“Lulishte kanabisi”, arrestohet 53-vjeçarja pasi mbolli arat me kanabis

Një 53-vjeçar në fshatin Halil të Fushë Krujës është arrestuar nga policia, ndërkohë është shpallur në kërkim bashkëshorti i saj L. B., 54 vjeç, pasi akuzohen se në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë mbjellë me kanabis një sipërfaqe toke në fshatin Zgërdhesh. Në lidhje me këtë çështje tashmë materialet i kaluan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Krujë, për veprime të mëtejshme.