Lukaku niset për në Londër, transferimi zyrtarizohet brenda javës

Gjiganti anglez do paguajë plotë 115 milionë euro për transferimin e belgut nga Inter, transmeton lajmi.net.

Lukaku tashmë ka kryer pjesën e parë të testeve mjekësore te Inter, derisa tani është nisur për në Londër me aeroplan privat.

Këtë e konfirmoi edhe eksperti i transferimeve, Fabrizio Romano.

“Pasi përfundoi pjesën e parë të testeve në Milano, Romelu Lukaku është duke udhëtuar në aeroplan privat për në Londër që të kompletojë kalimin te Chelsea.

Zyrtarizimi dhe prezantimi brenda javës. Lukaku i bashkohet Chelsea për 115 milionë euro”, shkroi ai.

After first part of medical completed in Milano, Romelu Lukaku is now flying to London on a private jet in order to complete his move to Chelsea. Travel plan confirmed. ✈️🔵🇬🇧 #CFC

Official announcement and unveiling this week. Lukaku joins Chelsea from Inter for €115m. #Lukaku

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 9, 2021