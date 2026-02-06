Luizi Ejlli rikthehet në Big Brother VIP Albania?

Surprizat këtë edicion të Big Brother VIP 5 nuk kanë fund, por Prime i së shtunës do të sjellë emocione të forta. Në shtëpinë më të famshme në Shqipëri do të futet edhe një herë tjetër, fituesi i Big Brother VIP Albania 2, Luiz Ejlli. Duket se artisti do të hyjë në shtëpi me një…

ShowBiz

06/02/2026 18:58

Surprizat këtë edicion të Big Brother VIP 5 nuk kanë fund, por Prime i së shtunës do të sjellë emocione të forta.

Në shtëpinë më të famshme në Shqipëri do të futet edhe një herë tjetër, fituesi i Big Brother VIP Albania 2, Luiz Ejlli.

Duket se artisti do të hyjë në shtëpi me një mision të caktuar.

Për çka bëhet fjalë? Mbetet të shihet të shtunën.

