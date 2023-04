Luftëtari i MMA e rrah brutalisht një të pastrehë, e godet me gjithë forcën në kokë

Nate Callison, një luftëtar amerikan i MMA, u fut në telashe pasi rrahu brutalisht një të pastrehë, ndërsa kundër tij nisi një hetim.

Sulmi brutal ndodhi në një rrugë në qytetin Pubelo, Kaliforni, transmeton lajmi.net.

Pak para kësaj, i pastrehi dyshohet se goditi me grusht një mësues në një shkollë aty pranë.

Luftëtari ka vrapuar dhe e ka goditur me shkelma në kokë të pastrehun me gjithë forcën e tij, pas së cilës ka nisur ta godasë me grushte në kokë dhe në trup.

Qytetarët kanë parë të tronditur se çfarë po ndodhte dhe e gjitha është regjistruar nga kamera e sigurisë.

GRAPHIC VIDEO WARNING: A @PuebloCountySO volunteer medic has been suspended after video surfaced of him holding a homeless man down while two men beat him – during a “citizen’s arrest” after Montoya had allegedly punched his wife, a teacher at a nearby school.

1/ pic.twitter.com/X3uhnNVBql

— Steve Staeger (@SteveStaeger) April 14, 2023