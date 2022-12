Lufta e shumëpritur Tyson Fury – Oleksandr Usyk do të ndodhë

Tyson Fury dhe Oleksandr Usyk kanë rënë dakord që të luftojnë me njëri-tjetrin, këtë e ka konfirmon promotori Bob Arum.

Fury kundër Usyk do të ishte një luftë e padiskutueshme për kampionin e peshave të rënda dhe Britania e Madhe është ende në garë për ta pritur atë.

Tyson Fury dhe Oleksandr Usyk kanë rënë dakord të luftojnë njëri-tjetrin, përcjell lajmi.net.

Bob Arum i Top Rank, kompania amerikane që bashkëpromovon Fury me Queensberry Promotions në Mbretërinë e Bashkuar, zbuloi për ‘Sky Sports’ se as Fury, kampioni i WBC, as Usyk, titullari i unifikuar i peshave të rënda në WBO, WBA dhe IBF, nuk do të bënin një luftë para asaj përballjeje të shumëpritur.

Fury dhe Usyk janë të vendosur të kenë luftën e padiskutueshme në fillim të vitit 2023, me vetëm datën e saktë dhe vendndodhjen që do të finalizohet.

“Dy luftëtarët kanë rënë dakord të luftojnë me njëri-tjetrin”, tha Arum për ‘Sky Sports’.

“Me Fury dhe Usyk kemi të bëjmë me dy të rritur. Usyk është një mik i mirë i imi, ai është shumë inteligjent dhe Tyson është Superman, edhe si atlet edhe si intelekt.” vazhdoi ai.

“Pra, ata duan luftën, të dy duan luftën. Kështu që ne do të jemi në gjendje ta bëjmë atë të ndodhë. Unë kam shumë, shumë besim. Thashë se luftëtarët kanë rënë dakord që të dy të luftojnë njëri-tjetrin pa ndonjë luftë të përkohshme”.

Të dy mbajnë të katër rripat kryesorë të titullit botëror në peshën e rëndë mes tyre dhe lufta e tyre e shumëpritur do të vendoste kampionatin e padiskutueshëm botëror të peshave të rënda.