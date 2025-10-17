Loredanës sot i ndodhi ajo që askush nuk do të dëshironte t’i ndodhte
Ish-banorja e “Big Brother Vip Albania”, Loredana Brati sot planifikonte të udhëtonte jashtë Shqipërisë. Megjithatë, Lori shkoi me vonesë në aeroport dhe në këtë formë edhe i iku fluturimi. Lori, këtë gjë e ka kaluar me sportivitet.
ShowBiz
17/10/2025 12:26
