Loredanës sot i ndodhi ajo që askush nuk do të dëshironte t’i ndodhte

Ish-banorja e “Big Brother Vip Albania”, Loredana Brati sot planifikonte të udhëtonte jashtë Shqipërisë. Megjithatë, Lori shkoi me vonesë në aeroport dhe në këtë formë edhe i iku fluturimi. Lori, këtë gjë e ka kaluar me sportivitet.

ShowBiz

17/10/2025 12:26

