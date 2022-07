Loredana zbulon marrëdhënien me Mozzik: Nuk flasim, për vajzën komunikon me motrën time Loredana dhe Mozzik kanë qenë në një lidhje me njëri-tjetrin për një kohë të gjatë, ndërkohë që kanë edhe një vajzë të quajtur Hana. Historia e tyre me ndarje dhe ribashkime ka rrëmbyer vëmendjen e të gjithëve, duke u shndërruar në kryefjalën e publikut dhe mediave. Por teksa të gjithë po shpresonim për një ribashkim…