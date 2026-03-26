Lojtarët festojnë në zhveshtore duke kënduar këngën: Unë jam shqipe nga Kosova
Federata e Futbollit të Kosovës ka publikuar video nga festa fantastike e futbollistëve pas fitores historike kundër Sllovakisë. Këngë e valle, festë plot gëzim e lojtarëve është duke u zhvilluar në zhveshtore nga lojtarët e Kosovës, transmeton lajmi.net. “Unë jam shqipe nga Kosova” është njëra nga këngët që lojtarët dëgjohen duke kënduar. VIDEO: ./lajmi.net/
Sport
VIDEO:
