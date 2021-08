Locatelli kryen testet mjekësore, së shpejti zyrtarizimi

Juventus ka arritur marrëveshje me Sassuolon për huazim për dy edicione me obligim blerje për 35 milionë euro, transmeton lajmi.net.

Italiani sot (e mërkurë) arriti në Torino për të kryer testet mjekësore, derisa tani i ka përfunduar me sukses.

Locatelli tani mund të thuhet se është lojtar i Juventusit dhe gjithçka mund të bëhet zyrtare në orët në vijim.

Manuel Locatelli has completed his medical today morning in Torino as new Juventus player, done deal confirmed and completed. 🤝🇮🇹 #Juventus

Contract until June 2026, Sassuolo will receive €35m after two years loan with obligation to buy. pic.twitter.com/HDrYsvH8j7

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 18, 2021