Liverpooli konfirmon lëndimin e Henderson

Përpos humbjes ndaj Evertonit, Liverpooli ka konfirmuar edhe një humbje tjetër, transmeton lajmi.net.

Bëhet fjalë për kapitenin, Jordan Henderson, i cili u largua nga loja në min (29’). Tani, Liverpooli ka konfirmuar lajmin për lëndimin e kapitenit përmes uebfaqes zyrtare të klubit.

Edhe menaxheri Jurgen Klopp deklaroi pas ndeshjes se sipas stafit mjekësor nuk dukej premtues.

Sipas komunikatës, lëndimi i Henderson është më serioz sesa dukej fillimisht dhe ai do ti nënshtrohet testeve të mëtutjeshme ditën e nesërme për të konstatuar shkallën e lënimit./Lajmi.net/

We must await the results of a scan to determine the severity of the injury sustained by @JHenderson today.

— Liverpool FC (@LFC) February 20, 2021